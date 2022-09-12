Эксперт выступила против выхаживания 500-граммовых младенцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российская система здравоохранения дошла до абсурда в выхаживании 500-граммовых младенцев. Об этом заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.
Она пояснила, что многие из таких детей после страдают тяжелыми заболеваниями, включая расстройства зрения и когнитивные проблемы.
"У этих детей очень тяжелое здоровье. В результате того, что мы выхаживаем так называемых глубоко недоношенных детей, вдобавок врачей сегодня судим. У нас растет целое поколение детей, которые будут страдать тяжелыми заболеваниями", – сказала Улумбекова.
Она призвала обратить внимание на опыт американских врачей, которые объясняют родителям о малых шансах на жизнь у детей с весом ниже 500 граммов.
Улумбекова прокомментировала и приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белых. Она назвала решение суда ошибочным и выразила уверенность, что произошедшее негативно повлияет на работу медиков в России. Эксперт добавила, что теперь врачи будут бояться отойти от протокола и не будут ориентироваться на индивидуальный подход. Она предрекла и отток специалистов из этой отрасли.
Ранее Мособлсуд дал 9 и 9,6 года колонии калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца. Врачи будут отбывать наказание в колонии общего режима. Сушкевич и Белой запретили также три года после освобождения работать по профессии.
Ребенок, в чьем убийстве обвинили специалистов, умер осенью 2018 года в Калининградском роддоме. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии. При этом мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было.
Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.
Мособлсуд вынес приговор врачам калининградского роддома по делу об убийстве младенца
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