Рошаль призвал пересмотреть дело калининградских врачей Белой и Сушкевич

12:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил о необходимости повторного рассмотрения дела калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Об этом говорится на сайте Национальной медицинской палаты.
"Профессиональное сообщество требует повторного рассмотрения дела с проведением еще одной судебно-медицинской экспертизы и новым составом присяжных. Мы пойдём до конца и не будем сидеть сложа руки", – заявил Рошаль.
Накануне Мособлсуд дал 9 и 9,6 года колонии калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве младенца. Сушкевич и Белой запретили также три года после освобождения работать по профессии.
Прокурор ранее потребовал приговорить калининградских врачей к 13 годам колонии. Он также посчитал, что необходимо лишить медиков права занимать врачебные должности на срок три года.
Ребенок, в чьем убийстве обвинили специалистов, умер осенью 2018 года в Калининградском роддоме. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии. При этом мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было.
Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.
"Специальный репортаж": "дело врачей"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: