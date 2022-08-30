Прокурор потребовал 13 лет колонии для калининградских врачей Сушкевич и Белой

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Прокурор во время обсуждения обвинительного вердикта присяжных заседателей потребовал приговорить калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 13 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор также потребовал лишить медиков права занимать врачебные должности на срок три года.

Ранее присяжные признали Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца в роддоме. Подсудимых признали недостойными снисхождения.

Ребенок умер осенью 2018 года в Калининградском роддоме. Недоношенный новорожденный мальчик весил 700 граммов и был в крайне тяжелом состоянии. При этом мать ребенка – приезжая из Узбекистана – у врачей не наблюдалась, прописки у нее не было.

Следователи считают, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, приказала реаниматологу Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу магния сульфата. Затем, по версии следствия, в историю родов внесли, что плод якобы погиб еще до рождения.

