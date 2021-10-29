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Общество

18:58

Арестованные врачи из Калининграда поблагодарили доктора Рошаля за поддержку

общество

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, обвиняемые в смерти младенца в роддоме Калининграда, поблагодарили за поддержку главу Национальной медицинской палаты доктора Леонида Рошаля, сообщает RT.

"Оба арестованных врача говорят, что благодарны Национальной медицинской палате и лично ее президенту доктору Леониду Рошалю за поддержку", – заявил представитель ОНК, навещавший задержанных.

Член комиссии отметил, что задержанных держат в многоместных камерах на 25 и 28 человек соответственно. Проблем с сокамерницами у Белой и Сушкевич сейчас нет.

Ранее глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что в деле калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич есть нарушения. Медик заявил, что из-за ареста врачей страдает медучреждение, где они ранее работали.

Сушкевич обвинили в намеренном убийстве новорожденного весом 700 граммов осенью 2018 года. Мотивом специалиста назвали стремление не портить статистику по смертям.

Врачи встали на защиту реаниматолога Элины Сушкевич

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