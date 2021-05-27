Суд отменил оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца в Калининграде

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного. Об этом сообщает ТАСС.

"Апелляционное представление на приговор Калининградского областного суда удовлетворено", – рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, осенью 2018 года Белая приняла решение убить рожденного в учреждении ребенка весом 700 граммов, чтобы не портить статистику по смертям. Сушкевич, как предположили в СК, ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд вынес медикам оправдательные приговоры.

Позднее в Следственном комитете РФ заявили, что, несмотря на вынесенный оправдательный приговор, они виновны в гибели ребенка. Апелляцию на приговор подала прокуратура.