Суд вынес оправдательный приговор по делу о смерти младенца в Калининграде

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Бывшая и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич получили оправдательные приговоры.

Соответствующее решение принял Калининградский областной суд, передает ТАСС. Сегодня там состоялось заседание по делу об убийстве младенца.

"Суд постановил оправдать Белую Ирину Валерьевну, Сушкевич Элину Сергеевну", – огласил решение судья.

Ранее их оправдали по данному делу присяжные суда.

В июне 2019 года Следственный комитет задержал Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме. По версии следствия, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов.

Следователи предположили, что и. о. главврача роддома Елена Белая приняла решение убить новорожденного, чтобы не портить статистику медучреждения. Сушкевич, по версии следствия, ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору.

История получила широкий общественный резонанс. В поддержку Сушкевич выступили как ее калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества по всей стране. Председатель СК Александр Бастрыкин отдал распоряжение изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда.