Бастрыкин попросил разобраться в деле врачей из Калининграда

04:19
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал распоряжение изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых судят по обвинению в убийстве новорожденного. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Сообщается, что результаты проверки уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой проведут следователи центрального аппарата. О результатах расследования будет доложено лично Бастрыкину.
Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль выразил готовность защищать врачей из Калининграда. Он заявил, что готов выступить в суде и объяснить, почему все это неправильно.
В июне 2019 года сотрудники СК задержали Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме. По версии следствия, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов. Следователи предположили, что и. о. главврача роддома Елена Белая была уверена в смерти новорожденного и приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения.
По версии следствия, Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в "убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору".
История получила широкий общественный резонанс. В поддержку Сушкевич выступили как ее калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества по всей стране.
Столичные врачи не верят в убийство младенца Элиной Сушкевич
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