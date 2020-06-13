Бастрыкин попросил разобраться в деле врачей из Калининграда

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал распоряжение изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда, которых судят по обвинению в убийстве новорожденного. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что результаты проверки уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главного врача родильного дома Елены Белой проведут следователи центрального аппарата. О результатах расследования будет доложено лично Бастрыкину.

Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль выразил готовность защищать врачей из Калининграда. Он заявил, что готов выступить в суде и объяснить, почему все это неправильно.

В июне 2019 года сотрудники СК задержали Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском роддоме. По версии следствия, в роддом доставили женщину, которая на раннем сроке беременности родила ребенка массой около 700 граммов. Следователи предположили, что и. о. главврача роддома Елена Белая была уверена в смерти новорожденного и приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения.

По версии следствия, Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния. Ей предъявили обвинение в "убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору".

История получила широкий общественный резонанс. В поддержку Сушкевич выступили как ее калининградские коллеги, так и представители медицинского сообщества по всей стране.