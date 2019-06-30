Почему врачей калининградского роддома обвиняют в смерти новорожденного

Двое калининградских врачей обвиняются в умышленном убийстве новорожденного ребенка. И. о. главврача роддома и реаниматолог-анестезиолог – под домашним арестом. Они якобы решили избавиться от недоношенного младенца, чтобы не портить больничную статистику. Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства по этому делу, которое уже приобрело большой общественный резонанс. Подробности – читайте в нашем материале.

Малыш весом 700 граммов

Еще в ноябре 2018 года в калининградский родильный дом № 4, где Елена Белая исполняла обязанности главного врача, поступила беременная гражданка Узбекистана, 27-летняя Замира Ахмедова. Девушка была на 24-й неделе беременности. Это была ее третья попытка выносить ребенка: первые две закончились выкидышем. Кроме того, роженица, по заявлениям врачей, не стояла на учете у медиков, хотя родственники Ахмедовой утверждают, что девушка наблюдалась у специалистов в платной клинике.

На свет появился мальчик, весивший всего 700 граммов. Такой вес оценивается медиками как экстремально низкий. Поэтому для оказания помощи новорожденному, а также для подготовки к его госпитализации в "Региональный перинатальный центр" вызвали реанимационную бригаду, в составе которой была реаниматолог-анестезиолог Элина Сушкевич.

Несмотря на усилия врачей, ребенок прожил только пять часов, а затем скончался в родильном доме. Инцидентом заинтересовались правоохранители, и сейчас в отношении двух медиков заведено уголовное дело.

Версия следователей

Изначально в смерти младенца СК подозревал только Елену Белую. Ранее ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (по параграфу "в" части 3 статьи 286 и части 1 статьи 286 УК РФ).

По версии Следственного комитета, помощь недоношенному ребенку оказана не была. Якобы главный врач дала указание своим подчиненным не давать безнадежному ребенку жизненно необходимое, однако очень дорогое лекарство. Свое решение управляющая роддомом мотивировала не только стоимостью препарата: Белой, которая на днях ожидала назначения на должность главврача, не хотелось портить статистику. Поэтому, утверждают следователи, выхаживать ребенка не стали, а позже в истории болезни написали, что плод погиб еще до родов.

Еще до Нового года в отношении Елены была избрана мера пресечения в виде нахождения под домашним арестом.

Однако в ходе следствия, по заявлению СК, появились доказательства совершения особо тяжкого преступления. В отношении главврача роддома было возбуждено новое уголовное дело, соединенное с расследуемым, теперь уже об организации убийства малолетнего (часть 3 статья 33 и параграф "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Кроме того, в качестве фигурантов в деле появилась и реаниматолог Элина Сушкевич, которую обвиняют в совершении самого убийства младенца (параграф "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Согласно Следственному комитету, Белая узнала от дежурных врачей, что на свет появился недоношенный ребенок с критически низким весом и высокой вероятностью летального исхода. Главврач, не желая портить статистику роддома в преддверии продвижения по службе, вступила в сговор с Элиной Сушкевич. Та изначально должна была оказать ребенку всевозможную помощь, а также подготовить его к транспортировке в перинатальный центр.

По предварительной версии, женщины обсудили способ убийства недоношенного ребенка. А после этого Сушкевич ввела новорожденному смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат", после чего мальчик скончался.

В качестве доводов следователи отмечают, что их версия основана на совокупности собранных по делу доказательств: среди них и показания очевидца, присутствовавшего при совершении убийства, и заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографическая и другие экспертизы, а также иные собранные по делу доказательства.

В настоящее время и Елена Белая, и Элина Сушкевич находятся под домашним арестом. Женщинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Реакция медицинского сообщества

Калининградское дело приобрело широкий общественный резонанс, и многие остались недовольны версией Следственного комитета о том, что реаниматолог могла умышленно отнять жизнь у новорожденного. В первую очередь возмутились, конечно, медики.

Российское сообщество неонатологов опубликовало на своем официальном сайте очень эмоциональное обращение к "гражданскому обществу". В нем медики назвали обвинения в адрес своей коллеги Сушкевич "абсурдными", а также указали на некоторые несостыковки логике следствия.



Ранее публиковали информацию о том, что ребенок погиб из-за того, что ему не ввели жизненно важный препарат – сурфактант, однако, как выяснилось позднее, эти обвинения были ложными. Согласно первичной медицинской документации, ребенок получил всю необходимую реанимационную помощь <...> После того, как рассыпалось обвинение в неоказании помощи с целью экономии дорогостоящего препарата, следователи выдвинули новое обвинение – теперь в предумышленном убийстве...



Кроме того, медики отметили, что подобные действия следственных органов, "призванных оберегать население от реальных потенциальных угроз", могут привести к результату совершенно обратному: "Общество лишится сначала одного, а потом и многих других высококвалифицированных врачей". Там также добавили, что Элина Сушкевич является основным врачом, занимающимся транспортировкой и лечением самых тяжелых новорожденных в Калининградской области.

Об этом деле высказался и руководитель Национальной медицинской палаты детский врач Леонид Рошаль. На своей странице в "Твиттере" он обратил внимание на этот случай и призвал СК России помочь в тщательном расследовании дела.



Такого после 1953 года, когда докторов обвиняли в преднамеренном неправильном лечение членов Политбюро, еще не было. Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Приехали. Будем серьёзно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата СК России. — Леонид Рошаль (@Leonid_Roshal) June 30, 2019

К нему присоединилась и учредитель и директор фонда "Право на чудо" Наталья Зоткина. Женщина заявила, что Сушкевич делала то, чем каждый день занимаются врачи-реаниматологи по всей стране – пыталась спасти жизнь малышу.





Наталья Зоткина учредитель и директор фонда "Право на чудо" Как после таких случаев врачам набраться мужества и спасать детей? Как им теперь подходить к новорожденному в крайне тяжелом состоянии и проводить реанимационные мероприятия, чтобы его спасти? Элина Сушкевич – высококвалифицированный специалист, человек с добрым и бескорыстным сердцем, она любит детей и посвящает свою жизнь спасению их жизней.

Такую позицию разделяют многие врачи по всей России. Они даже организовали некий флэшмоб в социальных сетях. В своих постах медики говорят слова поддержки реаниматологу, выражают свое недовольство уголовным преследованием в адрес реаниматолога из Калининграда, а также требуют справедливого расследования и суда – записи обязательно отмечают хэштегом "яэлинасушкевич". Также, в интернете появилась петиция с требованием прекратить расследование дела Элины Сушкевич, которая набрала уже более 30 тысяч подписей.



Нет дыма без огня?

Однако в комментариях в Сети многие пользователи не готовы на слово поверить в невиновность Сушкевич и встать на ее сторону. Многие говорят о своем недоверии к медикам и их безнаказанности, а кто-то просто считает, что "нет дыма без огня".

В то же время многие эксперты отмечают, что высказываться однозначно по данному вопросу сложно, так как результаты экспертизы и история болезни новорожденного пока не обнародованы, а значит, утверждать что-то с уверенностью сложно. "Антонатальная смертность (до рождения. – Москва 24), на которую якобы переделывали историю болезни, и постнатальная (после рождения. – Москва 24) смертность – оба этих показателя учитываются и портят статистику: то есть одну плохую статистику переводить в другую плохую статистику, на мой взгляд, достаточно странно", – пояснил телеканалу Москва 24 эксперт. Он также добавил, что "Магния сульфат", который якобы ввела младенцу Сушкевич, один из самых распространенных в России препаратов, который применяется для нейропротекции у новорожденных, для улучшения дыхания, для снятия судорожного синдрома. "Препарат применялся по делу, если применялся", – пояснил собеседник портала.

А врач педиатр и неонатолог Елена Кешинян заявила, что младенцы, рожденные в таком весе, с вероятностью более 90% погибают. "Выхаживание детей, которые родились на 23–24-й неделе – большой труд, эти дети имеют слабую жизнеспособность, ведь им еще 17 недель надо было находиться внутриутробно", – рассказала врач Москве 24.





Елена Кешинян врач педиатор и неонатолог Степень незрелости таких младенцев огромная. Это не просто маленький ребенок родился, это ребенок, который еще не может дышать, который не может себя кровоснабжать и так далее. Люди должны понимать, что малыш, который родился на таких ранних сроках, – ему очень сложно адаптироваться.

Специалист также отметила, что существуют специальные протоколы ведения таких новорожденных, однако и они могут оказаться эффективными только в 60% случаях. "То есть 4 из 10 младенцев обязательно умрут. Потому что они нежизнеспособны", – пояснила врач и добавила: чтобы высказываться более предметно, нужно знать, какова была степень незрелости младенца. "Я могу только сказать, что уверена: врач оказывал всю необходимую помощь. Но я сама всю жизнь проработала неонатологом и знаю, как это сложно, и как хочется спасти, но невозможно", – заключила Кешинян.

Адвокат и эксперт по медицинскому праву Андрей Некрасов отметил, что по данным, имеющимся в распоряжении СК, возбуждать уголовное дело можно – ведь как минимум имел место факт смерти младенца.

В свою очередь, в Следственном комитете подчеркивают, что не "ставят самоцелью" привлечь врача к ответственности. "Первостепенной целью является установление истины и привлечение к установленной законом ответственности всех виновных лиц в случае доказательства их вины. Проводится полноценное и всестороннее расследование, окончательную точку в расследовании поставит суд, который оценит представленные следствием доказательства", – сообщается на официальном сайте СК РФ.

