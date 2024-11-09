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09 ноября, 05:35

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WP: бойцы ВСУ столкнулись с "адскими" условиями в приграничье Курской области

Зарубежные СМИ назвали "адской" ситуацию для ВСУ в Курской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинские военные столкнулись с "адскими" условиями и ужасной боевой обстановкой в Курской области. Об этом говорится в статье издания The Washington Post.

Как рассказали газете два солдата ВСУ, когда их направили для нападения на российский регион во второй раз, ситуация для них стала намного сложнее, чем в августе. По словам военных, они столкнулись с тем, что нужно "начинать все сначала".

Издание также сообщает о большом количестве эвакуированных солдат ВСУ в больницы Сумской области Украины. Они поступают в медучреждения с серьезными травмами.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, потери украинских войск за все время боев на этом направлении составили более 30 тысяч военных, 184 танка, 115 БМП, 107 бронетранспортеров и прочей техники.

Владимир Путин заявил о своей уверенности в полном освобождении региона от ВСУ. Он обратил внимание, что после зачистки территории там будет крайне востребована работа волонтеров.

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