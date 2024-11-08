ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия предотвратила попытку прорыва украинских формирований через госграницу у Нового Пути в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что противник потерял до 80 человек убитыми и ранеными, два танка, две БМП, четыре боевых бронированных машины и четыре автомобиля. Также двое украинских военных сдались в плен.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По словам Владимира Путина, украинская сторона потеряла в Курской области более 30 тысяч военнослужащих. При этом российский лидер заявлял о своей уверенности в полном освобождении региона от ВСУ. Он обратил внимание, что после зачистки территории там будет крайне востребована работа волонтеров.