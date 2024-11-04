Путин заявил, что Курская область будет зачищена от ВСУ

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Владимир Путин заявил о своей уверенности в полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такими словами россйский лидер обратился к активистам военно-патриотического цента "Вымпел" из региона.

По мнению президента, после того, как украинские войска покинут российские территории, работа волонтеров будет там очень востребована.

"Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы", – отметил Путин.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При этом за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 29,6 тысяч военных. Кроме того, среди потерь украинских войск 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО.