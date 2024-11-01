Зеленский назвал цель вторжения в Курскую область

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Если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта на Украине, то Киев этим воспользуется. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, пишет РБК.

Он добавил, что Украина не собирается захватывать российскую территорию. По его словам, Киев интересует возвращение собственных территорий.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По данным на 30 октября, ВСУ за все время боевых действий в Курской области потеряли более 28 300 военных, 180 танков и 40 пусковых установок РСЗО и прочей техники.

ВС РФ создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и сжимают его, ликвидируя группировку, сообщил ранее Владимир Путин. Таким образом, российская армия заблокировала около 2 тысяч украинских военных.