Путин заявил, что ВС РФ сжимают кольцо вокруг ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России создали надежное кольцо площадью примерно 6 на 15 километров вокруг ВСУ в Курской области и на данный момент сжимают его, ликвидируя группировку, заявил Владимир Путин.

Таким образом, российская армия заблокировала около 2 тысяч украинских военных. При этом, по словам российского лидера, ВСУ стараются разблокировать подразделения, которые оказались в окружении, однако их попытки безуспешны.

Глава РФ подчеркнул, что паника в рядах ВСУ нарастает при попытках командиров скрыть окружение среди своих военных. Тех, кто готов сдаться в плен, командиры расстреливают, добавил Путин. При этом ВС РФ гарантируют взятым пленным безопасность и нормальное обращение.

При данной ситуации бойцы ВС РФ действовали героически, а противнику не удастся осуществить свои планы в Курской области, завершил Путин.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин утверждал, что ВСУ уже потеряли стабильное управление над своими подразделениями, окруженными в Курской области. Он также добавил, что Украина в этом регионе лишилась 26 тысяч военнослужащих за последний месяц.

Накануне ВС РФ пресекли попытку украинской группировки перейти через госграницу в районе Нового Пути в Курской области. Также российские военные смогли предотвратить пять контратак в районе населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две бронемашины и автомобиль.