Путин заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление подразделениями в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли стабильное управление над своими подразделениями, окруженными в Курской области, заявил Владимир Путин в интервью программе "60 минут", передает канал "Россия 1".

По данным президента, ВСУ в настоящее время предпринимают попытки деблокировать их. При этом люди, оказавшиеся в окружении, даже не осознают этого, указал российский лидер.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, которая состоялась 24 октября, Путин указывал, что ВС РФ окружили в Курской области около 2 тысяч украинских военнослужащих. По его словам, российские войска уже приступили к их ликвидации. Глава государства также указал на уверенное продвижение ВС РФ вперед на всех участках линии боевого соприкосновения.

Российский лидер также обратил внимание, что безвозвратные и санитарные потери Украины в Курской области составили 26 тысяч военнослужащих за последний месяц. Помимо этого, президент назвал атаку на российский регион вмешательством Киева в выборы президента США.

Бои с ВСУ в Курской области не прекращаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.