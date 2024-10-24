Путин сообщил, что потери Украины в Курской области составили 26 тыс военных

Фото: РИА Новости/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов

Безвозвратные и санитарные потери Украины в Курской области составили 26 тысяч военнослужащих за последний месяц, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Помимо этого, глава России считает, что атака Украины на регион – вмешательство Киева в выборы президента США. По его мнению, таким образом Киев хотел доказать, что вложения в него ненапрасны.

Также российский лидер сообщил, что российская армия окружила в регионе около 2 тысяч украинских военнослужащих, их начали ликвидировать.

По последним данным, потери украинских военных с начала боевых действий в Курской области составили 26 222 военных и 176 танков.

Бои с ВСУ в Курской области не прекращаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее заявлял, что к середине октября российским войскам удалось освободить около половины территорий региона, занятых противником.