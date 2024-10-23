Росгвардия предотвратила заход украинской ДРГ в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Спецназ Росгвардии пресек проникновение на автомобиле украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в один из лесов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в Росгвардии, оператор БПЛА следил за перемещением машины украинской ДРГ до определенной противником точки спешивания. В результате с помощью FPV-дрона по украинским военнослужащим был нанесен удар, который позволил ликвидировать украинскую ДРГ.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ за все время боев на курском направлении лишились 25 943 военных и 175 танков. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов также уточнял, что к середине октября ВС РФ смогли освободить около половины территорий региона, занятых противником.

