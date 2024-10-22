ТАСС: силовики подтвердили переброску устроивших бунт военных ВСУ на курское направление

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Бойцы 116-й бригады территориальной обороны Украины, устроившие ранее бунт, были переброшены в Курскую область. Данную информацию ТАСС подтвердил источник из российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, изначально солдаты находились под Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Перебросить их на другую позицию их решили в наказание. При этом источник указал на то, что за счет деморализованных солдат ВСУ командование украинской армии пытается хоть как-то исправить ситуацию в Курской области.

Накануне суд в Курске арестовал двоих украинских военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за преступления в регионе. Их подозревают в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь полицейских, применении насилия против представителя власти или его родственников, незаконном пересечении госграницы России и совершении иных преступлений.

По версии следствия, 7 августа оба украинских военнослужащих незаконно пересекли российскую границу и на территории России стреляли по ВС РФ и мирным жителям. Кроме того, Панченко с другими солдатами ВСУ насильно и с помощью угроз поместили трех россиян в кузов грузовика и вывезли их на Украину.

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, потери ВСУ составили более 25 420 военных и 169 танков.