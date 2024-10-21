Суд арестовал двоих солдат ВСУ за преступления в Курской области

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Суд в Курске арестовал двух украинских военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за преступления в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Их подозревают в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь полицейских, применении насилия против представителя власти или его родственников, незаконном пересечении госграницы России и совершении иных преступлений. Также Панченко подозревается в похищении человека и мародерстве.

По версии следствия, 7 августа оба украинских военнослужащих незаконно пересекли российскую границу и на территории России стреляли по ВС РФ и мирным жителям. Кроме того, Панченко с другими солдатами ВСУ насильно и с помощью угроз поместили трех россиян в кузов грузовика и вывезли их на Украину.

При этом во время повторного нарушения госграницы РФ Панченко выкрал еду из магазина в городе Суджа Курской области. В результате оба военнослужащих Украины были задержаны.

Ранее суд в Курске арестовал девятерых украинских военных, незаконно пересекших государственную границу и участвовавших в боях в регионе.

Кроме того, следователи возбудили дело на наемника ВСУ из Грузии Рати Бурудли, причастного к преступлениям против жителей Курской области. Он подозревается в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство, террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконном пересечении госграницы России.

