Суд в Курске заочно арестовал незаконно пересекших границу военных ВСУ

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Суд в Курске арестовал девятерых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), незаконно пересекших государственную границу и участвовавших в боях в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

"Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что постановления могут быть обжалованы.

Следователи 4 октября возбудили уголовное дело в отношении наемника ВСУ из Грузии Рати Бурудли, причастного к преступлениям против жителей Курской области.

Он подозревается в целом ряде тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийстве и покушении на убийство, террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконном пересечении госграницы России.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявлял, что украинские военные вынуждены были сбежать на технике через границу на участке в Курской области. Подразделения ВСУ, по его словам, потеряли часть своих танков, а некоторую технику бойцы 155-й бригады морских пехотинцев сожгли прямо на ходу.

