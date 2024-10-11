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01:24

Политика

Алаудинов рассказал о бегстве крупной группы ВСУ из Курской области

Фото: 123RF/zabelin

Большая группа украинских войск на технике сбежала через границу на участке в Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".

При этом во время бегства подразделения ВСУ потеряли часть своих танков. Военную технику на ходу сожгли бойцы 155-ой бригады морских пехотинцев, отметил Алаудинов.

Боевые столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, украинская армия потеряла свыше 21 550 военных и 139 танков за все время боев в Курской области. Только за прошедшие сутки ВСУ лишились более 200 человек, трех танков, боевой бронемашины, миномета, станции РЭБ и авто.

9 октября стало известно, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Силы РФ продолжают ведение наступательных действий.

ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском

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