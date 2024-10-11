Алаудинов заявил, что Запад вряд ли оставит в живых Зеленского

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Западные кураторы "вряд ли оставят в живых" украинского президента Владимира Зеленского на фоне критического положения ВСУ на фронте. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, украинский фронт "посыпался" как минимум на десяти участках, в связи с чем Зеленский испытывает "агонию".

"И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним (Зеленским. – Прим. ред.): вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений. Тем более преступлений, совершенных руководством западных стран", – добавил Алаудинов.

Командир "Ахмата" также допустил, что Украина вряд ли дождется серьезной помощи от других стран. По его мнению, даже самые близкие союзники Киева начинают признавать, что ВСУ не смогут победить российскую армию вне зависимости от того, сколько вооружения предоставить Киеву.

Минобороны РФ сообщало ранее, что военные России при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесли удар по дивизиону зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и живой силе ВСУ в Днепропетровской области.

По информации зарубежных СМИ, положение украинских войск в прифронтовых районах стремительно ухудшается, в том числе на фоне освобождения ВС РФ Угледара на юго-западе ДНР.