Минобороны России сообщило об освобождении Угледара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили Угледар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР)", – говорится в заявлении.

Ранее, 1 октября, стало известно, что российские войска фактически окружили Угледар, который был оккупирован Вооруженными силами Украины (ВСУ). На следующий день украинское командование разрешило вывести свои подразделения из города.

Глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что военнослужащие России ежедневно улучшали позиции в Угледаре. Сложность освобождения города была связана с его расположением на возвышенности и большим количеством многоэтажных домов. ВСУ выстраивали там укрепрайоны еще с 2014 года.

Некоторые СМИ сообщали, что взятие ВС РФ под свой контроль Угледара усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского.