Пушилин заявил, что переброшенные в Угледар бойцы ВСУ сдаются в плен

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) успели перебросить в Угледар подкрепление, но оно состоит в основном из мобилизованных военных, которые сдаются в плен. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава региона подчеркнул, что на фоне серьезных успехов российских войск на угледарском направлении остается ясно, что украинские военные продолжают "достаточно серьезно" сопротивляться. При этом военнослужащие России, по его словам, ежедневно улучшают позиции в Угледаре.

"Очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия <...> они показывают блестящий результат", – рассказал Пушилин.

Он также обратил внимание, что сложность освобождения Угледара связана с тем, что город расположен на возвышенности и в нем построено большое количество многоэтажных домов. Боевики ВСУ выстраивали в них укрепрайоны с 2014 года. Там были созданы как пулеметные гнезда, так и подземные переходы, длина которых составляет километры.

Тем не менее российские войска продолжают продвигаться вперед и к настоящему моменту могут свободно перемещаться по этим переходам, резюмировал глава ДНР.

Комментируя в эфире радио КП события в зоне спецоперации, политолог Сергей Станкевич выделил три момента, без которых мир между Россией и Украиной не установится. Первым из них эксперт назвал устранение прямой фундаментальной угрозы безопасности России, которая связана с приближением НАТО к границам страны и расширением Альянса в восточном направлении.

Вторым условием установления мира политолог счел необходимость незамедлительно прекратить и исключить в будущем дискриминацию и преследование русского языка, русской культуры и канонической православной церкви на Украине.

Наконец, счел Станкевич, разрешить конфликт не удастся, если память о Великой Отечественной войне и мемориалы, связанные с ней, не будут объявлены на территории Украины неприкосновенными.

Ранее Пушилин заявил, что боевые действия были перенесены на территорию самого Угледара. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил положительную динамику в ситуации вокруг Угледара.

