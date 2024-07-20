Эксперт Меркурис: потеря Угледара будет концом битвы за Черное и Азовское моря

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После потери Угледара украинская армия уже не сможет совершить наступление в направлении Черного моря, что будет означать фактическое завершение битвы за Азовское и Черное моря. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что Угледар имеет стратегическое значение, поскольку он обеспечивает оборону ВСУ в Южном Донбассе и прикрывает восточный фланг любого наступления украинских подразделений на юг.

Российские войска освободили ранее населенный пункт Юрьевка, расположенный в ДНР. ВС РФ также удалось нанести поражение подразделениям нескольких формирований украинской армии и двум бригадам теробороны.

По информации СМИ, командование ВСУ начало отводить основные силы из приграничных районов Харьковской области. Украинские формирования переводят ближе к селу Гроховатка, за реку Оскол.