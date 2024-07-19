Сальдо рассказал о крупных потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

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Украинская армия потеряла до пяти тысяч бойцов при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Точное число уничтоженного личного состава противника подсчитать непросто – сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра", – приводит РИА Новости слова главы региона.

Он добавил, что за все время попыток высадки на левый берег украинские войска могли задействовать свыше 10 тысяч военных.

Зарубежные издания писали ранее, что военная операция в селе Крынки казалась украинским солдатам бессмысленной и жестокой, а попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области изначально были спорными.

По данным журналистов, свыше 780 украинских солдат "официально пропали без вести" в Крынках с октября 2023 по июнь 2024 года. Порядка 262 погибших смогли оттуда эвакуировать.