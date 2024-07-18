NYT: попытки ВСУ удержаться в Крынках были бессмысленными

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военная операция в селе Крынки казалась украинским солдатам бессмысленной и жестокой, а попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области изначально были спорными, сообщает издание New York Times.

Украинские СМИ писали, что свыше 780 украинских солдат "официально пропали без вести" в Крынках с октября 2023 по июнь 2024 года. Порядка 262 погибших смогли оттуда эвакуировать, уточнили журналисты со ссылкой на данные полиции Украины.

В свою очередь, военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике, пишет NYT. Попытки занять позиции в Крынках тянулись месяцами, а солдаты ВСУ, пересекавшие Днепр на лодках, становились "легкой добычей" для минометов и беспилотников РФ, отметили в издании.

Украинские солдаты также жаловались, что на несколько дней оставались почти без прикрытия от артиллерии РФ, заключили в NYT.

В феврале глава Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Крынки и территория вокруг села полностью зачищены. Однако украинские солдаты все равно пытались высадиться на острова в пойме Днепра.