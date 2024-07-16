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Украинские боевики расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работине, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, аналогичная ситуация была в Крынках.

"Ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают "свои", – пояснил Лебедев.

Ранее, по данным представителей николаевского пророссийского подполья, ВС РФ поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники. Сооружение располагалось в порту Черноморска в Одесской области. Здесь же украинские войска прятали ракеты. По сведениям подполья, наемники эвакуировались в сторону Румынии.

