ПВО сбила 2 украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские силы ПВО сбили несколько украинских БПЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Сначала атака киевского режима была пресечена в 18:10, а потом – в 18:40. Оба беспилотных летательных аппарата удалось сбить в небе.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта региона, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, один человек ранен после схода боеприпаса с БПЛА в поселке Октябрьский Белгородского района. ВСУ попытались атаковать автомобиль, уточнил глава региона. Мужчина получил ряд травм, однако от госпитализации отказался.

"В Краснояружском районе в селе Теребрено в результате сброса двух боеприпасов с беспилотника повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад, кровля и забор", – написал он.

В том же районе враг атаковал село Репяховка. Там от осколков оказался поврежден автобус и три хозяйственных постройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, несколько БПЛА атаковали село Безымено Грайворонского городского округа – там загорелся один дом.

"Возгорание было оперативно ликвидировано. Также повреждены 2 частных дома: выбиты окна и пробиты крыши", – уточнил он.

Ранее ракетная опасность объявлялась на всей территории Белгородской области, а также соседней Курской. Тогда представители МЧС призвали всех жителей спуститься в подвал или подземное пространство. В Курской области попросили горожан укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

