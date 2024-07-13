ПВО сбила 4 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями

Фото: Министерство обороны РФ

За прошедшую ночь российская система ПВО уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщает Минобороны России.

В частности, два дрона перехватили над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.

Таким образом, была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что на нефтебазе в Цимлянском районе из-за атаки беспилотника около 04:00 произошло возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара, которому присвоили третий ранг сложности, привлечены 49 человек и 14 единиц техники.