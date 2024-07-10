Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В порту Черноморска в Одесской области поразили секретный склад ВСУ, где находились британские наемники, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в Одесской области ликвидирован склад, на который под строгим секретом ранее были завезены ракеты. Однако Лебедев не уточнил, какие именно ракеты были поставлены.

Лебедев уточнил, что удар произошел в 04:00, а спустя полчаса в сторону Румынии выехал автомобиль с сиренами. Он также сообщил, что про погибших британцев подтверждают его источники, связанные с медициной. По полученной информации, их эвакуировали в сторону Румынии.

На прошлой неделе порт также подвергся атаке, напомнил Лебедев, но в этот раз взрыв был с большой детонацией и ощущался в Одессе.

Недавно российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске. По словам Лебедева, первый раз мощный взрыв прозвучал в направлении "крытого склада". Спустя время прилетело в центр подготовки моряков "Авант", уточнил он. По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников. Также там могла находиться база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма.

Затем прозвучал мощный взрыв по направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки, пояснил координатор.

