Подполье заявило об ударе по базе бригады Нацгвардии Украины в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы нанесли удары по базе президентской бригады Нацгвардии Украины, которая могла быть причастна к попытке атаки на Белгородскую область, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он объяснил, что два удара раздались в Вышгороде в 00:50 и 01:30 4 июля по местному времени.

"Взрывы были слышны в стороне улицы Генерала Кульчицкого, где находится основная часть военной базы и полигон, там же находятся казармы военных, коттеджи руководства, ангары с военной техникой и склады боекомплекта", – цитирует его РИА Новости.

Позже, добавил он, прогремели еще два взрыва неподалеку от Киева. Так, в 04:15 удар пришелся по району аэродрома Борисполь, а в 04:30 – в районе города Василькова.

"Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище", – заключил пророссийский подпольщик.

Ранее российские войска ударили по украинскому военному аэродрому Долгинцево в Криворожской области, который использовался для атак на Крым и Запорожье. По информации подпольщиков, всего прозвучало три взрыва. На военном объекте могли находиться дальнобойные ракеты и как минимум один самолет.

