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03 июля, 10:08

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RT: взрыв раздался в Одессе

Взрыв произошел в Одессе

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрыв раздался в Одессе на юге Украины. Это может быть связано с работой системы противовоздушной обороны, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Местные власти не стали комментировать ситуацию.

В настоящее время в некоторых регионах страны объявлена воздушная тревога.

В ночь на 3 июля взрыв также прогремел в Харькове. Какие-либо подробности случившегося больше не приводились.

До этого, 24 июня, представители подполья заявляли о ракетном ударе возле завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе со складами ракет западного производства и иностранными наемниками. Подпольщики уточняли, что украинская ПВО не сработала.

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