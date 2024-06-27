Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по расчету HIMARS, который бил по Крыму

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ вечером 27 июня нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, которая могла атаковать Крым дальнобойными ракетами. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный, вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS. Это место, откуда регулярно стреляли в сторону Херсонской области и Крыма дальнобойными ракетами", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что подполье ранее сообщало о работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

По его словам, после удара ВС РФ на место выехали около десятка машин скорой помощи, которые остановили на блокпосте до тех пор, пока с места взрыва не выехали три военных экипажа скорой помощи. Лебедев отметил, что военные скорые обычно вывозят или высшие офицерские чины ВСУ, или важных иностранных специалистов.

Ранее Вооруженные силы РФ ударили по позициям украинских войск в районе Ивано-Франковска.

До этого российские войска в качестве ответной реакции на попытки Киева нанести ущерб энергетическим объектам, расположенным на территории РФ, произвели групповой удар с помощью высокоточного оружия и дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

