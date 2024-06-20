ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия в качестве ответной реакции на попытки Киева нанести ущерб энергетическим объектам, расположенным на территории РФ, произвела групповой удар с помощью высокоточного оружия и дронов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар осуществлялся по объектам, которые обеспечивают выпуск вооружения и техники для украинских военнослужащих.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – уточнили в министерстве.

Ранее украинская национальная компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры после ударов ВС РФ. В компании уточнили, что повреждения зафиксированы на объектах в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на территории ДНР, которая находится под контролем украинских военных.

До этого серия взрывов прогремела в Днепропетровске на Украине в ночь на 20 июня. По информации СМИ, их можно было услышать после того, как в регионе сработала воздушная тревога.

