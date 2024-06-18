Фото: телеграм-канал "Администрация городского округа Новая Каховка"

ДнепроГЭС, расположенную в подконтрольном украинским войскам Запорожье, полностью вывели из строя, она перестала производить электроэнергию. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, ранее на станции зарабатывали олигарх Ринат Ахметов и президент Украины Владимир Зеленский. Они также использовали ГЭС для военных нужд ВСУ.

В настоящее время машинные залы и распределительные станции выведены из строя после серии ударов по энергетической инфраструктуре города. Однако плотина ГЭС не была затронута, она используется для транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра.

Ранее в Киевской области после ночных взрывов загорелся промышленный объект. В украинском регионе были выявлены повреждения у автозаправочной станции и складского помещения. В ликвидации огня участвовали более 105 человек и 30 единиц техники.

