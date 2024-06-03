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03 июня, 14:08

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Глава "Укрэнерго": положение ДнепроГЭС "очень затруднительное"

Глава "Укрэнерго" назвал положение ДнепроГЭС затруднительным

Фото: ТАСС/Сергей Томко

Днепровская ГЭС, которая является крупнейшей украинской гидроэлектростанцией, находится в "очень затруднительном положении" в связи с серьезными повреждениями оборудования и сооружений. Об этом заявил глава энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает ТАСС.

Он отметил, что для стабильной работы станции "есть серьезные препятствия".

Ранее глава местной администрации Иван Федоров сообщил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после взрывов в городе Запорожье. По его словам, о выработке электричества "речи даже не идет". Также движение по плотине с левого берега Днепра на правый было перекрыто, уточнил он.

Федоров добавил, что для восстановления трафика через ДнепроГЭС необходимы консультации со специалистами, инженерами и проектировщиками.

Очевидцы сообщили о взрыве на крупнейшей гидроэлектростанции Украины

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