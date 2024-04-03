Украинский энергохолдинг ДТЭК назвал крайне сложной ситуацию в энергосистеме

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Ситуация в энергосистеме Украины после поражения объектов энергетической инфраструктуры является крайне сложной. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в телеграм-канале.

В ДТЭК уточнили, что после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, компания утратила 80% генерирующих мощностей. Там назвали ситуацию "крайне сложной" и сообщили о серьезных повреждениях на пяти из шести ТЭС.

Входящая в группу ДТЭК компания "Д.Трейдинг" сообщила, что из-за ситуации в стране увеличила импорт электроэнергии из Европы.

25 марта стало известно, что энергетическая инфраструктура Одессы получила повреждения после нескольких взрывов в городе. Со слов главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в некоторых районах не было электроснабжения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований украинской армии.

