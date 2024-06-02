На Украине заявили о критическом состоянии Днепрогэс

Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Томко

Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом со ссылкой на главу местной администрации Ивана Федорова сообщает ТАСС.

"В данный момент в критическом состоянии находится Днепрогэс", – сказал он.



Федоров добавил, что о выработке электроэнергии "речь даже не идет". По его словам, на данный момент полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый.

Он рассказал, что изначально планировалось восстановить трафик через Днепрогэс в течение нескольких часов, но это не удалось, и для его восстановления потребуются консультации со специалистами, инженерами и проектировщиками.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли групповой удар морским и авиационным оружием по энергетическим объектам Украины и местам хранения западной военной техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате поражены объекты энергетики Украины, обеспечивающие работу оборонных предприятий.

До этого стало известно, что по данным депутата Верховной рады Алексея Кучеренко, порядка 90% мощностей тепловых электростанций Украины оказались уничтожены в результате ударов со стороны России.