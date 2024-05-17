Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сильный взрыв при повторной детонации прогремел в поселке Дачное в Одесской области после удара российской армии по воинской части, которая соединена с железнодорожными путями, где находятся склады с боеприпасами. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, одесское подполье зафиксировало огромное количество скорых и пожарных возле места повторной детонации. На появившихся в Сети кадрах во время взрыва заметен столб белого дыма, а на фото после удара – дым темного цвета.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этот месяц, а затем вынудить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России документы.

