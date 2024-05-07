Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в этот месяц

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков в этот месяц, а затем вынудить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России документы. Об этом сообщает Life.ru.

"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время", – объяснил Кадыров.

Глава Чечни также посетил инаугурацию президента РФ Владимира Путина в Кремле. Всего около 2,6 тысячи человек присутствовали на торжественном мероприятии.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.

