Первый визит на новом президентском сроке полномочий Путин нанесет в Китай

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Первый визит на новом президентском сроке полномочий Владимир Путин нанесет в Китай. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что сроки визита Путина в Турцию пока не определены, однако эта поездка состоится точно после Китая.

Церемония вступления Путина в должность президента РФ прошла в Кремле 7 мая. Для действующего главы государства она стала пятой. Теперь Путин будет занимать пост президента России до 2030 года.

После инаугурации администрация президента и правительство России сложили полномочия. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина. До назначения ранее занимавшие должности члены АП и правительства будут являться исполняющими обязанности.

