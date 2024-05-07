Владимир Путин принял смотр Президентского полка

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Переизбранный на новый срок президентом РФ Владимир Путин после принесения присяги гражданам вышел на Соборную площадь Кремля, где ему представили Президентский полк.

Порядка 30 залпов орудийного салюта возвестили о его вступлении в должность. Глава государства принял рапорт командира полка. Затем полк прошел парадным строем тремя колоннами перед Путиным, который стоял на ступенях Красного крыльца Грановитой палаты.

Церемония продолжилась торжественным ходом почетного кавалерийского эскорта. Перед президентом продефилировали всадники на гнедых лошадях в синей форме и исторических головных уборах войны 1812 года – киверах.

Уточняется, что эта форма личного состава полка используется на торжественных мероприятиях. Она подчеркивает историческую преемственность и следование традициям эпохи Петра I. Глава государства перед маршем поздравил Президентский полк с Днем части.

На церемонии инаугурации Путин назвал служение Российской Федерации большой честью и священным долгом. Президент поблагодарил россиян и участников СВО за доверие и поддержку. Он завершил свою инаугурационную речь словами: "Вместе победим".