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Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин завершил свою инаугурационную речь словами: "Вместе победим".

"Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе – победим!" – сказал Путин.

В своем выступлении российский лидер добавил, что Россия уверенно движется вперед и реализует масштабные проекты.

"Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее. Намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным", – отметил Путин.

Церемония инаугурации завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов. В иерархии военных почестей это число считается максимальным количеством из возможных, так как глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженными силами России.

На церемонии инаугурации вступивший в должность президента Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом, а также поблагодарил россиян и участников СВО за доверие и поддержку. Он подчеркнул, что интересы и безопасность россиян по-прежнему останутся для него превыше всего.