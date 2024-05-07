Путин вступил в должность президента РФ

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Переизбранный на новый срок Владимир Путин вступил в должность президента России.

Торжественная церемония стала пятой для избранного по итогам мартовских выборов главы государства. Теперь Путину предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года. В ходе инаугурации российский лидер также принес присягу, положив правую руку на экземпляр официального текста Конституции РФ.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", – произнес Путин.

Церемония проходит в Кремле, она началась с торжественного внесения государственного флага РФ, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек. По его словам, Путин может внести в ГД кандидатуру нового премьер-министра уже 7 мая.

