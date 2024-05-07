Инаугурация Владимира Путина началась в Кремле

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В Кремле началась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации. Для избранного по итогам мартовских выборов лидера страны инаугурация станет пятой.

Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что всего около 2,6 тысячи человек присутствуют сегодня в Кремле на инаугурации Путина.

В Кремль прибыли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также на инаугурации находятся первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, исполнители Стас Михайлов и Shaman, актер Стивен Сигал, певица Диана Гурцкая и другие гости.

Российские телеканалы закладывают на трансляцию один час.

Ранее Песков заявлял, что процедура мероприятия будет стандартной, при этом будут иметь место "определенные нюансы". В свою очередь, помощник лидера РФ Юрий Ушаков сказал, что на событие пригласили глав всех аккредитованных в столице иностранных дипломатических ведомств, включая ведомства недружественных стран.



По данным главы ЛДПР Леонида Слуцкого, ГД может утвердить премьер-министра РФ уже 8 мая, если Путин предложит кандидатуру после своей инаугурации. По словам другого источника в нижней палате парламента, это может произойти на заседании 10 мая.