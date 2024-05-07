Путин назвал служение России огромной честью и священным долгом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин назвал служение России в качестве ее президента огромной честью, обязанностью и священным долгом. Об этом он заявил на инаугурации в Кремле.

На церемонии ранее вступивший в должность президента Владимир Путин поблагодарил россиян и участников СВО за доверие и поддержку. Он подчеркнул, что интересы и безопасность россиян по-прежнему останутся для него превыше всего.

"Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей", – сказал Путин.

Вместе с этим он пообещал делать все возможное, чтобы оправдать доверие народа.

Церемония в Кремле ранее началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

На мероприятии присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что всего в Кремль прибыли около 2,6 тысячи человек.

