Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером

Фото: kremlin.ru

Актер Стивен Сигал, прибыв на инаугурацию Владимира Путина, назвал его величайшим мировым лидером. Об этом сообщает Life.ru.

По словам актера, Россию под управлением Путина ждет хорошее будущее.

Актер стал гостем на инаугурации не в первый раз. До этого он присутствовал на мероприятии в 2018 году.

Инаугурация Владимира Путина проходит в Кремле. Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

На мероприятии присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что всего в Кремле присутствуют около 2,6 тысячи человек.

