Посвященную инаугурации президента марку начали продавать в Главпочтамте Москвы

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Почтовая марка, выпущенная в честь вступления в должность президента Владимира Путина, начала продаваться в главном почтовом отделении столицы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Во время беседы с сотрудницей Главпочтамта выяснилось, что москвичи начали приходить за этими марками с 8 часов утра, то есть с момента открытия отделения. Она также рассказала, что в течение часа было куплено более 120 марок.

В мае пресс-служба Почты России сообщила, что тираж составит 156 тысяч штук. При этом номинал марки приравнивался к 29 рублям. Дополнительно к почтовой марке готовилось специальное гашение, предназначенное для Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Краснодара и Курска. Кроме того, его выпуск распространялся на Липецк, Майкоп, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Тамбов, Тверь и Уфу.

Инаугурация Владимира Путина состоится в Кремле 7 мая в 12:00. Данная церемония станет пятой в политической карьере российского лидера. На посту главы государства он будет оставаться на протяжении ближайших шести лет – до 2030 года. Выборы, на которых президент одержал победу, проводились в период с 15 по 17 марта. Путину удалось набрать 87,28% голосов.

В Евросоюзе разногласия государств по поводу присутствия на инаугурации Путина привели к расколу, пишут зарубежные СМИ. Так, Франция, Венгрия и Словакия приняли решение о направлении представителей на торжественную церемонию. При этом официальный представитель ЕС в Москве не собирается на инаугурацию.