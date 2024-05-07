Spiegel: в ЕС произошел раскол из-за разногласий по инаугурации Путина

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В Евросоюзе произошел раскол из-за разногласий стран по поводу присутствия на инаугурации Владимира Путина. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на журнал Spiegel.

По данным издания, Франция, Венгрия и Словакия планируют отправить своих представителей на торжественную церемонию.

"Однако Германия и другие страны ЕС считают такое участие нежелательным", – говорится в сообщении.

Как отмечается, официальный представитель ЕС в Москве также не намерен посетить инаугурацию.

Против участия выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Однако некоторые европейские дипломаты не согласны с мнением руководителя, добавило издание.

Инаугурация Владимира Путина пройдет в Кремле в 12:00 7 мая. Для избранного в марте президента она станет пятой подобной церемонией.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, на мероприятие пригласили глав всех аккредитованных в Москве дипведомств, включая представителей недружественных стран. Приглашения не отправляли только лидерам иностранных государств, уточнил он.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков рассказал, что в целом инаугурация планируется прописанной и стандартной церемонией, при этом будут иметь место определенные нюансы.

