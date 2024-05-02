Российские телеканалы закладывают час на трансляцию инаугурации Путина

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Российские телеканалы предварительно закладывают один час на трансляцию инаугурации Владимира Путина 7 мая. Об этом следует из телепрограммы, размещенной на сайтах Первого канала и НТВ.

В сетке вещания указано, что торжественная церемония вступления российского президента в должность состоится с 12 до 13 часов. Аналогичное расписание представлено на сайтах "России 1" и Пятого канала.

О том, что инаугурация Путина состоится 7 мая, ранее говорил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Тогда он также не исключил, что уже на следующий день ГД рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства.

Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, Путин также победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.

